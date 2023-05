I carabinieri di una caserma decidono di fare una gita in pullman.

Una bella domenica mattina partono tutti insieme.

Dopo poco tempo il pullman si ferma e tutti gli agenti si chiedono come mai.

Il pullman è giunto ad un ponte troppo basso per potervi passare sotto e quella è l’unica strada per arrivare a destinazione…

Il colonnello che guida la comitiva allora pone il problema a tutti i presenti, ma nessuno riesce a trovare una soluzione.

Ad un certo punto uno esce e dice: “Se sgonfiamo le ruote dopo potremo passare!”.

Il colonnello rimane un po’ assorto e poi ribatte: “Ma sarai imbecille! Il pullman tocca sopra, mica sotto!”.