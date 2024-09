“I ladri usano Google Maps per i loro furti”. Ecco come sfocare la propria casa

Probabilmente non ci avevi pensato, ma anche i ladri hanno iniziato a sfruttare Google Maps per studiare attentamente i propri obiettivi e scegliere le case più vulnerabili da svaligiare. In risposta a questo, dagli Stati Uniti è emersa una nuova tendenza: nascondere la propria abitazione su Google Maps. Questa piattaforma non solo aiuta a trovare indirizzi, ma offre anche una visione dettagliata delle strade, dei quartieri e delle abitazioni, informazioni preziose per i malintenzionati.

L’iniziativa di oscurare le immagini delle case su Google è stata lanciata da Ryan Railsback, un agente del Dipartimento di Polizia di Riverside, in California, durante un’intervista ad ABC News. Railsback ha spiegato che sfocare le immagini della propria casa su Google Street View potrebbe ridurre il rischio di furti, impedendo ai criminali di ottenere informazioni sul valore degli oggetti presenti o sulle misure di sicurezza adottate. “I criminali cercano costantemente nuovi modi per colpire”, ha dichiarato Railsback, sottolineando l’importanza di questa consapevolezza per proteggere le abitazioni. Ma come si può procedere?

Come oscurare la propria abitazione su Google Maps

Se possiedi una casa indipendente, magari in una zona isolata, potrebbe essere una buona idea chiedere a Google di sfocare l’immagine della tua abitazione su Street View. Prima di procedere, però, è utile considerare un punto. Come osserva Camilla Sernagiotto sul Corriere, “se da un lato la sfocatura di una casa può aiutare a prevenire furti nascondendo dettagli importanti sui sistemi di sicurezza, potrebbe anche attirare l’attenzione dei malintenzionati proprio su quella casa oscurata”.

Tuttavia, se decidi di proseguire, ecco come fare: accedi a Street View tramite il browser (non tramite l’app), apri il menu a tendina che troverai nell’angolo in alto a sinistra e seleziona l’opzione “Segnala un problema”. Verrai guidato attraverso un questionario per specificare la posizione dell’immagine e il motivo per cui desideri sfocarla. Alla domanda “Perché stai segnalando questa immagine?”, scegli l’opzione “Richiedi sfocatura” e poi “La mia casa”.

Questa operazione potrebbe aiutare a proteggere la tua privacy e ridurre le probabilità di essere preso di mira da potenziali ladri.