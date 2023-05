L’Inter ha sconfitto il Milan per 1-0 nella seconda semifinale di Champions League, conquistando così la qualificazione alla finale del prestigioso torneo. La partita è stata combattuta, ma alla fine è stato l’Inter a portare a casa la vittoria.



Il primo tempo è stato caratterizzato da un gioco tattico da entrambe le squadre, con l’Inter che ha cercato di gestire il doppio vantaggio acquisito nella partita d’andata. Il Milan ha fatto il possibile per cercare di ribaltare il risultato, ma ha faticato a creare occasioni da gol. L’unico momento pericoloso è stato all’11’ quando Brahim Diaz ha avuto l’opportunità di segnare su un rigore in movimento, ma il suo tiro è stato parato dal portiere dell’Inter.



Nel secondo tempo, l’Inter è riuscita a trovare il gol del vantaggio al 74′. Lautaro Martinez ha scambiato il pallone in area con Gosens e Lukaku, e dopo essere stato servito dal belga, ha calciato forte e basso sul primo palo. Maignan, portiere del Milan, ha toccato la palla ma non è riuscito ad evitarne l’ingresso in porta.



Il Milan ha cercato di reagire, ma l’Inter ha difeso bene il proprio vantaggio e ha tenuto a bada gli attacchi avversari. Il Milan ha avuto qualche occasione, ma non è riuscito a trovare il gol del pareggio.



Alla fine dei 90 minuti, il punteggio è rimasto 1-0 a favore dell’Inter, che si è qualificata per la finale di Champions League. I nerazzurri hanno dimostrato una solida prestazione difensiva e una buona organizzazione di gioco, meritando la vittoria.



Ora l’Inter si prepara per la finale di Champions League, in cui affronterà un’altra grande squadra europea nella lotta per il titolo. I tifosi nerazzurri sono entusiasti e sperano che la squadra possa alzare il trofeo più prestigioso del calcio continentale.