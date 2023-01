Sondaggi politici: la Meloni vola, Pd in caduta libera

Giorgia Meloni che, nonostante le difficoltà del governo di centrodestra, guadagna inesorabilmente consensi. Il Pd e il suo segretario uscente Enrico Letta alle prese invece con una emorragia di voti che sembra inarrestabile. È questa in buona sostanza la sintesi degli ultimi sondaggi politici, commissionati dal tg di La7 all’istituto Swg. Se la Meloni ride però, non altrettanto possono fare i suoi alleati Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Mentre invece, nel centrosinistra, il M5S di Giuseppe Conte si è appostato sulle rive del fiume per veder passare il cadavere politico di un Partito democratico che sembra ormai alla canna del gas.

I risultati degli ultimi sondaggi politici

Non erano affatto inattesi i risultati degli ultimi sondaggi politici che Swg ha effettuato per il tg diretto da Enrico Mentana nel periodo tra il 4 e il 9 gennaio. Il partito del presidente del Consiglio, Fratelli d’Italia, conferma il suo trend positivo in atto da qualche mese. I meloniani salgono infatti dal 30,6% fatto registrare il 19 dicembre al 31,3% di oggi. Un più 0,7% che porta Fdi più del doppio delle preferenze del Pd.

Già, il Partito democratico. Il partito del segretario uscente Enrico Letta si trova a dover fronteggiare il periodo più difficile della sua non lunghissima storia. I Dem sono infatti precipitati al loro minimo storico, battendo poi questo record di settimana in settimana. I sondaggi politici di Swg li danno infatti al 14%, con uno 0,7% in meno rispetto all’ultima rilevazione. Un vero e proprio disastro che non si sa nemmeno se terminerà dopo le primarie interne previste per fine febbraio.

A godersi la crisi del Pd è sicuramente il M5S. Il partito di Conte vola con il 17,7% delle preferenze degli italiani, guadagnando lo 0,3% rispetto agli ultimi sondaggi politici. Ma soprattutto più del 2% rispetto al risultato elettorale quando i pentastellati raggiunsero a sorpresa il 15,6%. A destra, invece, la Lega di Salvini, dopo un piccolo recupero, cala nuovamente all’8,5%, perdendo mezzo punto percentuale rispetto al 19 dicembre. Risale invece a sorpresa Forza Italia, con i berlusconiani che si attestano al 6,9%, guadagnando lo 0,8%.

A questo punto i forzisti rivedono da vicino quelli del Terzo Polo. I fedelissimi di Carlo Calenda e Matteo Renzi, infatti, non approfittano del crollo Pd e scendono al 7,5%. Secondo i sondaggi politici Swg, infine, l’unica altra forza politica a superare lo sbarramento del 3% sarebbe al momento l’alleanza Verdi-Sinistra. Ma anche Fratoianni e Bonelli sembrano perdere smalto, forse anche per colpa del caso Soumahoro.

