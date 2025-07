“Il 5 luglio, catastrofe”. Aveva previsto Fukushima, nuova profezia choc della Baba Vanga giapponese

Le profezie hanno sempre affascinato l’umanità, oscillando tra superstizione e intuizione. Recentemente, una predizione contenuta in un manga giapponese ha destato preoccupazione internazionale, influenzando significativamente le prenotazioni turistiche verso il Giappone. La creatrice di questa narrazione è Ryo Tatsuki, un’illustratrice settantenne, ora considerata da alcuni la “Cassandra” o la “Baba Vanga” dell’Estremo Oriente.

La notorietà di Ryo Tatsuki è cresciuta grazie al suo manga “Watashi ga Mita Mirai” (“Il futuro che ho visto”), pubblicato nel 1999. Questo fumetto ha già suscitato scalpore per una premonizione che molti ritengono si sia avverata: un sogno dettagliato che prediceva una “catastrofe nell’est del Giappone” nel marzo 2011, evento che coincide con il devastante terremoto di magnitudo 9, lo tsunami e il disastro nucleare di Fukushima.

Un’altra profezia per il 5 luglio

Un’altra visione di Ryo Tatsuki, riportata nello stesso manga, preannuncia un evento drammatico per il 5 luglio 2025. Sebbene questa previsione non sia basata su dati scientifici, ha già avuto un impatto sul settore turistico. Secondo Bloomberg Intelligence, le prenotazioni di voli per il Giappone hanno subito un crollo, con cancellazioni significative da Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong. La Greater Bay Airlines, ad esempio, ha dovuto ridurre i voli settimanali a causa del calo delle prenotazioni.

La paura è amplificata dalla consapevolezza di un rischio reale: il Giappone potrebbe affrontare il “Big One“, un terremoto catastrofico che potrebbe colpire Tokyo e altre regioni. Una commissione governativa ha stimato una probabilità dell’80% che un tale evento accada entro i prossimi trent’anni. Gli scenari previsti includono onde alte fino a 30 metri e un bilancio di quasi 300 mila vittime.

Le autorità giapponesi, tuttavia, invitano alla calma. Il governatore di Miyagi, Yoshihiro Murai, ha esortato la popolazione a non farsi influenzare da voci infondate. Anche Ryo Tatsuki ha chiesto di non considerare le sue visioni come predizioni definitive, sottolineando l’importanza di ascoltare gli esperti. La casa editrice del manga ha ribadito che si tratta di un’opera narrativa.

Nonostante le rassicurazioni, molti viaggiatori hanno scelto di evitare il Giappone in quel periodo, dimostrando che la potenza del dubbio può essere altrettanto influente quanto la certezza. Il 5 luglio 2025 rimane una data segnata da molti, non tanto per la sua sicurezza, ma per la sua capacità di evocare timori antichi attraverso una forma moderna di narrazione.