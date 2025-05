Il bimbo di 18 mesi dorme in camera controllato dalla telecamera. Poi i genitori notato l’inquietante figura dietro di lui

Una tranquilla serata nella città di Plymouth, Inghilterra, si è trasformata in un episodio da film horror per Laura Haigh e il suo compagno Dean Evans. La coppia, genitori di un bambino di 18 mesi, aveva installato una telecamera di sicurezza nella camera del piccolo per monitorarlo durante la notte. Tuttavia, ciò che è stato catturato dalle immagini ha lasciato la famiglia sconvolta.

Un’Apparizione Misteriosa

Mentre il piccolo dormiva serenamente, una figura eterea è apparsa improvvisamente vicino alla sua culla. Le immagini della telecamera hanno mostrato questa presenza inspiegabile che sembrava muoversi verso il bambino, suscitando paura e apprensione nei genitori che hanno immediatamente controllato la stanza.

Una Corsa nel Cuore della Notte

Temendo la presenza di un intruso, Laura e Dean si sono precipitati nella stanza del bambino. Tuttavia, una volta accesa la luce, non hanno trovato alcun segno di presenze estranee, né persone né tracce di un passaggio inusuale, alimentando ulteriormente il mistero di quanto accaduto.

Interpretazioni e Reazioni

Le immagini e la storia hanno generato diverse reazioni online, con gli utenti divisi tra chi ipotizza un fenomeno paranormale e chi suggerisce un difetto tecnico della telecamera. Nonostante le varie opinioni, l’evento rimane avvolto nel mistero, senza una spiegazione razionale certa.