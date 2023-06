Il cacciatorpediniere USS Chung-Hoon “sfiorato” da nave da guerra cinese: tensione crescente in mare

Lo scorso 25 maggio, nel tumultuoso Mar cinese meridionale, si è verificato un incidente marittimo che ha portato la tensione geopolitica ad un nuovo picco. Una nave da guerra della marina dell’Esercito popolare di liberazione cinese ha avvicinato pericolosamente il cacciatorpediniere americano USS Chung-Hoon, in una manovra rischiosa che ha visto le due navi a soli 100 metri di distanza.



Il cacciatorpediniere americano era impegnato in un’operazione congiunta con le forze navali canadesi, una dimostrazione di libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Taiwan. Questo è un corridoio marittimo chiave che la Cina rivendica come parte del suo territorio sovrano, nonostante le proteste internazionali.



La drammatica situazione è stata riportata per la prima volta dal Global News, che ha intervistato un giornalista a bordo dell’HMCS Montreal, la fregata canadese coinvolta nell’esercitazione. Secondo la sua testimonianza, l’equipaggio del Chung-Hoon ha inviato ripetute comunicazioni via radio alla nave cinese, chiedendo di cambiare rotta per evitare un possibile incidente.



Tuttavia, la nave cinese ha proseguito nella sua rotta, in una manovra che il capitano dell’HMCS Montreal ha descritto come “non professionale”. Nonostante le comunicazioni statunitensi, il Chung-Hoon è stato costretto a cambiare rotta e a rallentare per evitare una collisione con la nave cinese.



“Il capitano Paul Mountford, comandante della Montreal, ha sottolineato che l’incidente è stato chiaramente provocato dalla parte cinese. L’annuncio via radio di questo comportamento ha svelato che la manovra era intenzionale,” ha affermato.

Non è il primo incidente

Questo è solo l’ultimo di una serie di incidenti che vedono le forze statunitensi accusare la Cina di comportamenti aggressivi e non professionali nei mari e nei cieli. La tensione tra le due superpotenze sta crescendo, con gli occhi del mondo puntati sulla regione mentre attende la prossima mossa.



Mentre gli esperti cercano di capire quali possano essere le implicazioni a lungo termine di questo episodio, non si può negare che l’incidente ha avuto un impatto significativo sulle relazioni già tese tra Cina e Stati Uniti.



Non ci resta che osservare come questa situazione si sviluppa e sperare che la diplomazia prevalga sulle azioni aggressive in questo scenario geopolitico incerto.