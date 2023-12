Mondo della musica in lutto per la prematura e tragica morte di Pedro Henrique. Il cantante è un autore gospel molto amato in Sudamerica, dove si stava esibendo alla Feria de Santa de Bahía, mercoledì 13 dicembre. All’improvviso il cantante è crollato al centro del palco mentre cantava insieme ai fan. Sui social sono reperibili diversi video dell’accaduto.

Leggi anche: Morto il comico Kenny DeForest, investito in bicicletta a soli 37 anni

Chi era Pedro Henrique

L’annuncio della morte è stato dato dall’etichetta discografica del cantante. “Ci sono situazioni molto difficili nella vita, per le quali non abbiamo alcuna spiegazione. Dobbiamo solo capire che la volontà di Dio prevale! Pedro era amico di tutti. L’unico figlio maschio, un marito presente e un padre super devoto. Non c’è pastore o cristiano in Brasile che dica qualcosa di diverso: Pedro è semplice, è credente! Che sorriso! Quanto è bello! Che voce”. Le autorità hanno disposto l’autopsia per accertare le cause della morte.

Il video dell’accaduto durante il cocnerto: