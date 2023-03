Il capo della Wagner offende Crosetto

Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, è stato oggetto di un duro attacco da parte della Russia. Il motivo? Le dichiarazioni fatte dal ministro riguardo alle possibili infiltrazioni dei mercenari della Wagner nei Paesi africani, con l’obiettivo di aumentare i flussi migratori verso l’Italia.



Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha insultato pesantemente il ministro, definendolo “mudak”, ovvero “testa di c…”. Inoltre, ha dichiarato che il ministro dovrebbe guardare meno in altre direzioni e concentrarsi sui problemi che non è riuscito a risolvere.



Prigozhin ha anche criticato il termine “divisione Wagner” usato dal ministro Crosetto, sostenen che in passato si parlava solo di compagnia privata Wagner, e che l’Italia è stata la prima ad utilizzare il termine “divisione” in riferimento alla Wagner in molti anni.



Queste dichiarazioni sono state fatte dall’uomo russo in un audio postato sul canale Kepka Prigozhina, noto come “Il berretto di Prigozhin”.



Le parole di Prigozhin hanno causato molte reazioni negative in Italia, dove i politici hanno espresso la loro solidarietà nei confronti del ministro Crosetto e la loro indignazione per gli insulti rivoltigli dal capo della Wagner.