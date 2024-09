Il caricabatterie esplode: famiglia in fuga tra le fiamme. L’allerta sui rischi delle batterie al litio.

Una tragedia ha colpito una famiglia di Eastbourne, nel East Sussex, che ha visto la propria casa distrutta a causa di un incendio scaturito da un caricabatterie per hoverboard acquistato su Amazon. Chelsea Fiekert, la proprietaria, ha raccontato che il dispositivo, proveniente dalla Cina, è stato ricevuto intorno alle 12:00 del 28 agosto e utilizzato per soli 30 minuti prima che le fiamme avvolgessero la sua abitazione alle 21:40 dello stesso giorno. Un video, diffuso dal tabloid britannico The Sun, mostra la disperazione di Chelsea mentre cerca di mettere in salvo i suoi figli e i cani prima dell’arrivo dei soccorsi.

Le indagini hanno confermato che l’incendio è stato provocato dalla batteria al litio del caricabatterie Tyzygmy Li-ion, venduto su Amazon per 20,99 euro. Questo evento tragico riporta alla luce i pericoli associati alle batterie elettriche e ai loro accessori. Non è un caso isolato: un rapporto governativo del maggio scorso aveva già segnalato l’alto rischio di incendio e scosse elettriche associato a questo tipo di prodotto. Il documento aveva raccomandato la “distruzione” dei caricabatterie difettosi a causa della “scarsa qualità costruttiva” e di componenti contraffatti.

Chelsea ha duramente criticato Amazon, accusando il sito di vendere prodotti pericolosi senza adeguate verifiche. “Amazon deve assumersi la responsabilità. Non è il primo incendio causato da caricabatterie difettosi“, ha dichiarato la donna, chiedendo un controllo più rigoroso sui prodotti venduti online.

Oggi, Chelsea, 31 anni, estetista, e i suoi figli di 13 e 14 anni vivono in una sistemazione temporanea. Ha annunciato l’intenzione di avviare un’azione legale contro Amazon per ottenere giustizia per la distruzione della sua casa e dei suoi beni. “Questo prodotto venduto su Amazon ha distrutto la nostra vita. Avremmo potuto morire tutti”, ha affermato.

In risposta a questa tragedia, il National Fire Chiefs Council (NFCC) ha chiesto al governo di introdurre normative che obblighino le aziende a rispettare standard di sicurezza specifici per le batterie al litio. Phil Clark, esperto di tecnologie energetiche emergenti dell’NFCC, ha suggerito che “i prodotti con batterie al litio dovrebbero essere sottoposti a certificazione di sicurezza da parte di enti approvati dal governo, come avviene per i fuochi d’artificio”.

Un portavoce di Amazon ha dichiarato che la sicurezza è una priorità assoluta e che il prodotto è stato rimosso dal sito. “Siamo profondamente dispiaciuti per l’incidente e siamo in contatto con la cliente”, ha aggiunto il portavoce.

Questa vicenda mette in evidenza i rischi significativi associati alle batterie elettriche e la necessità urgente di regolamenti più severi per garantire la sicurezza dei consumatori.

