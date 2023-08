Il “caso Vannacci”, Crosetto sotto attacco. E il generale pensa alla politica

Il panorama politico italiano è stato recentemente scosso dal “caso Vannacci”, che ora si trasforma nel “caso Crosetto”. Il fulcro della polemica sono le affermazioni omofobe e sessiste fatte dal generale Roberto Vannacci, che rischiano di destabilizzare il governo attuale e mettono sotto pressione il ministro della Difesa, Guido Crosetto.



Il ministro Crosetto, uno dei fondatori di Fratelli d’Italia, si trova ora in una posizione ambigua, attaccato dai suoi stessi alleati politici di destra, mentre riceve sorprendenti elogi dalla sinistra. Una delle accuse più gravi proviene dal consigliere regionale leghista emiliano-romagnolo, Matteo Montevecchi, che lo ha etichettato come “un censore in perfetto stile Zan”, riferendosi alla controversa legge contro l’omofobia proposta da Alessandro Zan.



L’attacco più pungente arriva però dal coordinatore meloniano, Giovanni Donzelli, che pur sferrando una stoccata al Partito Democratico, sottolinea come la politica non dovrebbe avere voce in capitolo riguardo alla correttezza morale dei contenuti degli scritti.



In risposta a questi attacchi, il ministro Crosetto ha rilasciato una dichiarazione, ribadendo il suo impegno a mettere le istituzioni e lo Stato al primo posto, sottolineando la sua capacità di bilanciare il rispetto per le leggi e la Costituzione senza cadere nel conformismo.



Ma il generale Vannacci non è passato inosservato. Rappresentando una destra ancora più radicale rispetto a Fratelli d’Italia, Forza Nuova gli ha offerto una candidatura alle politiche suppletive di Monza, per il seggio precedentemente occupato da Silvio Berlusconi. Questo ha alimentato le speculazioni sulle reali intenzioni di Vannacci, suggerendo che dietro la pubblicazione del suo libro “Il mondo al contrario”, ci possa essere un’agenda politica ben definita.



Il “caso Vannacci” evidenzia le tensioni interne alla destra italiana e mette in luce le sfide che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, dovrà affrontare nelle prossime settimane. La situazione resta fluida e in continua evoluzione.