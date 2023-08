Il nome del Generale Roberto Vannacci è, da qualche tempo, sulla bocca di tutti. Non solo per il successo del suo bestseller, che ha generato un’incessante serie di dichiarazioni e interviste, ma anche per le recenti rivelazioni sul suo ruolo all’interno delle alte sfere delle Forze armate e sulle potenziali ripercussioni sulla sua carriera.



Sebbene il procedimento disciplinare possa eventualmente concludersi senza significative ripercussioni, la brillante carriera del generale sembra essere irrimediabilmente compromessa. Bruno Vespa, in un articolo pubblicato sul Quotidiano Nazionale, ha fornito nuove prospettive sull’intera vicenda, affermando che Vannacci era già caduto in disgrazia ancor prima della pubblicazione del suo libro. La causa principale, per Vespa, non sarebbe stata legata alle controversie sull’uranio impoverito, come molti sostenitori del generale hanno sottolineato, ma piuttosto al suo atteggiamento troppo accomodante nei confronti della Russia durante il suo periodo come addetto militare a Mosca.



Vespa ha evidenziato che una figura di spicco come Vannacci non sarebbe stata trasferita all’Istituto Geografico Militare senza un motivo ben preciso. Secondo il giornalista, la ragione principale sarebbe da ricercare nell’atteggiamento di Vannacci nei confronti di Putin, specialmente considerando il delicato periodo storico durante il quale la Russia aveva lanciato un’aggressione contro l’Ucraina. Per Vespa, tale posizione avrebbe compromesso irreparabilmente la carriera di Vannacci in un paese NATO come l’Italia, storicamente schierato a favore dell’Ucraina.



Finora, nessuna fonte ufficiale del Ministero della Difesa ha voluto commentare le rivelazioni di Vespa. Tuttavia, fonti interne confermano che il caso Vannacci ha scatenato un vero e proprio tornado di polemiche e speculazioni all’interno delle Forze armate.



L’intera vicenda lascia molti interrogativi aperti e, senza dubbio, la discussione sul Generale Vannacci e sul suo controverso ruolo in Russia continuerà ad animare il dibattito pubblico per molto tempo ancora.