Il corteo di Firenze: ecco il matrimonio tra Schlein e Conte

Il 4 marzo 2023, a Firenze, si è tenuto un corteo antifascista convocato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per protestare contro l’indifferenza che mina alla democrazia. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti, docenti, dirigenti scolastici e famiglie, uniti nella difesa della scuola pubblica e della Costituzione italiana.



Tra i partecipanti c’erano anche Elly Schlein, neosegretaria del Partito democratico, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e Angelo Bonelli, segretario dei Verdi. Inoltre, molte associazioni hanno aderito alla manifestazione, tra cui Anpi e Arci.



Durante il corteo, Nicola Fratoianni ha affermato che la sinistra italiana e il mondo progressista sono rappresentati in questa piazza, e che è importante cogliere l’occasione per lavorare insieme a un’alternativa per il paese. Ha quindi fatto riferimento alla convergenza quasi naturale tra le forze politiche, come il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle e Sinistra Ecologista, su molti temi.



Anche Elly Schlein ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme su alcune battaglie fondamentali come la difesa della scuola pubblica, della sanità pubblica, del lavoro, del salario minimo, della Costituzione e contro l’autonomia differenziata. Ha inoltre espresso la sua felicità per la grande delegazione del Partito democratico presente al corteo, insieme ad altre forze civiche e della sinistra ecologista.



Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato che è importante ritrovarsi su scelte valoriali e principi fondamentali della Costituzione e che sono disponibili a dialogare con il Partito democratico su battaglie concrete. La manifestazione è stata indetta dopo il pestaggio degli studenti avvenuto il 18 febbraio davanti al Liceo Classico Michelangelo di Firenze, che ha suscitato indignazione in tutta Italia.