Dolore, terrore e un’inimmaginabile brutalità hanno segnato i primi giorni di vita di Journey, un cucciolo che ha conosciuto l’orrore sin dal suo esordio nel mondo. Utilizzato come esca per l’addestramento di cani da combattimento, Journey ha subito abusi inimmaginabili, sfruttato e maltrattato senza tregua dai suoi aguzzini. La sua natura gentile lo ha reso il bersaglio perfetto per i carnefici che lo hanno brutalizzato. Ma nonostante la sofferenza che ha patito, Journey ha finalmente intravisto una luce di speranza, grazie all’intervento di persone compassionevoli.

In Florida, Journey è stato accolto da Champs Chance, un’organizzazione no-profit che si dedica al recupero di animali maltrattati. Qui, Journey sta iniziando un nuovo capitolo della sua vita, circondato dall’amore e dalle cure dei volontari dell’associazione. Alicia Bopp, una delle soccorritrici, ha descritto con sgomento le condizioni terribili in cui Journey è stato trovato: “Il nostro caro Journey è stato tradito da coloro che avrebbero dovuto proteggerlo. È stato usato letteralmente come un sacco da boxe: la sua dolcezza lo rendeva un bersaglio perfetto per addestrare altri cani al combattimento”.

Nonostante i combattimenti tra cani siano illegali in Florida, questa pratica crudele continua a sopravvivere. Solo il mese scorso, più di 100 cani sono stati salvati da situazioni simili. Per Journey, tuttavia, il dolore è andato ben oltre le ferite fisiche, lasciando cicatrici profonde anche nell’anima.

La vita di Journey ha preso una svolta decisiva quando, esausto e disperato, si è presentato alla porta di una coppia di anziani, portando ancora al collo una pesante catena con un lucchetto. Ridotto a pelle e ossa, il cucciolo era infestato da pulci e zecche, con il corpo segnato da innumerevoli ferite da combattimento. Alicia Bopp ha aggiunto: “Ogni volta che pensiamo di aver visto il peggio, accade qualcosa di ancora più terribile. Journey è un cucciolo straordinario, merita tutto l’amore e la felicità del mondo”.