Il famoso volto tv: malattia shock

La giornalista Natalia Aspesi ha deciso di parlare di sé questa settimana. Ogni settimana, su Venerdì, l’inserto di Repubblica, risponde alle lettere dei lettori, parlando di “Questioni di cuore” e di altri temi che la appassionano dal lontano anni ’90. Questa volta, però, ha deciso di fare un’eccezione e di parlare della sua salute.



Nel suo articolo, Aspesi parla dell’ictus che l’ha colpita, raccontando la sua esperienza dal momento in cui è stata soccorsa dal volontario del 118 che la voleva portare via. Nonostante le difficoltà, la giornalista non ha perso la voglia di lavorare e di affrontare la vita con la sua forza.



Aspesi ammette che non sarà più come prima, ma nello stesso tempo si sforza di trovare la via facile per superare questo momento difficile. Le sue parole trasmettono la sua preoccupazione, ma anche la sua determinazione nel continuare a fare ciò che ama.



L’articolo di Natalia Aspesi, pur parlando di un tema personale e delicato, è un esempio di come sia possibile affrontare un argomento complesso con sincerità e trasparenza. La sua esperienza può essere di ispirazione per chi si trova ad affrontare momenti difficili nella propria vita, dimostrando che con forza e determinazione si può andare avanti.