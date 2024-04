Ben Affleck e Jennifer Garner, il figlio 15enne fa coming out alla messa di commemorazione per il nonno. Seraphine Affleck diventa così ufficialmente Fin. Il ragazzo è molto legato alla figlia di Jennifer Lopez, Emme, che usa pronomi neutri.

Leggi anche: Vladimir Luxuria chiude la puntata dell’Isola ricordando Alessandro Tognoli: “Spero ti sia piaciuta”

Il discorso di Fin

Il figlio 15enne di Ben Affleck e di Jennifer Garner ha fatto coming out sabato scorso, rivelandosi pubblicamente col nome di Fin. L’occasione scelta dall’adolescente, il cui nome alla nascita è Seraphine Rose, è stata la cerimonia commemorativa per il papà di Garner. Scomparso di recente all’età di 85 anni.

Fin ha recitato un versetto della Bibbia, vestito in giacca e cravatta e capelli corti. L’occasione è la commemorazione trasmessa in diretta su Facebook alla Christ Church United Methodist di Charleston, in West Virginia. Il passo scelto era il versetto 8, capitolo 16, dal Libro dei Proverbi: “Poco con onestà è meglio di molte rendite senza giustizia”.

Chi è Fin Affleck

Il ragazzo aveva già fatto parlare di sé come Fin quando Ok Magazine l’aveva ritratto con i capelli cortissimi di colore rosa shocking e la scritta “Fin” sul suo zaino.

Fin è il secondogenito della famiglia Affleck-Garner, composta da altri due fratelli: Violet Anne, 18 anni, e Samuel, 13. I genitori si sono lasciati nel 2018 ma hanno mantenuto un rapporto d’amicizia. Nel 2022 Ben Affleck ha sposato Jennifer