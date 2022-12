Il figlio di Salvini rapinato a Milano

Lo hanno minacciato con una bottiglia rotta e quindi derubato del cellulare da tre nordafricani. È la denuncia di Federico Salvini, figlio 19enne del vicepremier Matteo Salvini.

Il ragazzo sarebbe stato avvicinato mercoledì 23 dicembre, intorno alle 9 di sera, nel quartiere ovest di Milano, da tre uomini. «Sembravano nordafricani – ha raccontato agli agenti – Mi hanno chiesto qualcosa, forse una sigaretta, non ho capito bene. Hanno tirato fuori un coccio di bottiglia e me lo hanno messo sotto al collo. Volevano il cellulare». Il 19enne subito dopo l’incidente ha avvisato il padre che attraverso gli uomini della scorta ha dato l’allarme alla questura.



Il cellulare è stato riconsegnato a Federico. Il giorno dopo, la vigilia di Natale, un commerciante egiziano con il negozio in zona San Siro ha segnalato che un cliente gli ha portato il cellulare per venderglielo. Dopo le opportune verifiche, lo smartphone è stato riportato al legittimo proprietario.