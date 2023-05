Il leader di un club di vegetariani non riesce più a controllarsi. Dopo tanti anni in cui non aveva mai mangiato carne…

Il leader di un club di vegetariani non riusciva più a controllarsi! Un dubbio lo attanaglia ormai da mesi, non ricordava più il sapore della carne di maiale e voleva togliersi lo sfizio. Così un giorno d’estate disse ai suoi membri che sarebbe andato in vacanza. Fece le valigie e una volta fuori dalla città e si diresse al ristorante più vicino.

Dopo essersi seduto, ordinò un maiale arrosto e aspettò con impazienza la sua prelibatezza. Dopo pochi minuti, sentì qualcuno chiamarlo per nome, e con suo grande dispiacere vide uno dei suoi compagni camminare verso di lui. Proprio in quello stesso momento, il cameriere si avvicinò, con un enorme vassoio, tenendo un maiale arrosto ripieno con una bella mela in bocca. Dopo un attimo di pausa il leader subito dice: “Come siamo ridotti. Tutto quello che ho fatto è ordinare una mela e guarda come viene fornita!”

