Il miglior paese al mondo in cui emigrare, il luogo perfetto per una pensione serena

Un rifugio ideale per la pensione: Chi sogna di trascorrere la propria pensione in un luogo sereno e incantevole troverà nella Costa Rica una destinazione ideale. Secondo l’ultimo Global Retirement Index, questo paese offre un clima eccellente, alta qualità dell’assistenza sanitaria, stabilità politica e bellezze naturali. Un vero paradiso per chi cerca una vita confortevole dopo il ritiro dal lavoro.

Costa Rica: Un Paradiso per i Pensionati

Il Global Retirement Index di International Living ha classificato la Costa Rica come un paradiso per i pensionati. Sebbene pensato principalmente per gli statunitensi, anche gli europei trovano questo paese attraente per il suo clima favorevole, stabilità politica e alto livello di assistenza sanitaria. Per chi preferisce rimanere in Europa, il Portogallo rappresenta un’ottima alternativa.

Portogallo: Un’Alternativa Europea

Il Portogallo, leader nel 2023, continua a mantenere una posizione elevata nella classifica, subito dopo la Costa Rica. L’Algarve, con i suoi oltre 150 km di costa, è particolarmente popolare. Qui, il clima regala in media più di 300 giorni di sole l’anno, rendendolo ideale per i pensionati. I costi della vita sono circa il 14% inferiori rispetto alla Germania, con affitti che partono da meno di 500 euro al mese. Gli alimenti sono freschi e a prezzi accessibili, e i cittadini dell’UE non necessitano di permessi speciali per risiedere.

La classifica prende in considerazione condizioni abitative, costi della vita, stabilità politica, clima e sistema sanitario. La Costa Rica ha beneficiato di regole di visto favorevoli per i cittadini statunitensi, un fattore meno rilevante per gli europei. Senza considerare questo aspetto, il Portogallo sarebbe al primo posto.

Scelte per i Pensionati

Per i pensionati statunitensi, la Costa Rica rimane la scelta prediletta grazie a qualità della vita, clima e assistenza sanitaria. Gli europei potrebbero trovare il Portogallo più pratico e altrettanto attraente. Classifiche obiettive come quelle di Natixis o CEOWORLD vedono ai primi posti Svizzera, Norvegia e Nuova Zelanda per ottimi sistemi pensionistici e qualità della vita.

Chi pianifica una pensione all’estero dovrebbe considerare non solo il clima e lo stile di vita, ma anche: