Il comune di Monterotondo è immerso nel dolore dopo la prematura scomparsa di Simona Amorello, vicepresidente del consiglio comunale e consigliera per il Partito Democratico (PD). All’età di soli 29 anni, Simona, originaria di Partinico in provincia di Palermo, ha perso la vita presumibilmente a causa di un aneurisma fulminante.



Dopo il suo trasferimento a Monterotondo nel 2019, Simona ha iniziato la sua promettente carriera politica, ricoprendo il ruolo di consigliera comunale nelle fila del PD.



Riccardo Varone, sindaco di Monterotondo, ha espresso il suo dolore e incredulità alla notizia della sua morte: “Sconvolto e profondamente addolorato, fatico a trovare le parole per esprimere la mia vicinanza a Salvatore, Margherita, Paolo per la scomparsa di Simona, amica, consigliera e vice presidente del consiglio comunale. È un giorno tristissimo per la comunità democratica, per quella cittadina, per le istituzioni di Monterotondo. Dire che Simona mancherà a tutte e tutti noi è banale e non rende minimamente l’idea di quanto sia sconvolgente l’addio che siamo costretti a darle. Un abbraccio commosso ai suoi cari e un bacio al cielo”.



La notizia ha scosso anche i colleghi del Partito Democratico dei comuni vicini. Il PD di Fonte Nuova ha espresso le sue condoglianze: “Profondamente scossi e addolorati per la scomparsa di Simona Amorello, giovanissima consigliera del partito Democratico e vice presidente del consiglio comunale di Monterotondo. Le nostre più sincere condoglianze al partito Democratico Monterotondo, all’amministrazione comunale tutta e al sindaco Riccardo Varone. Un abbraccio commosso e affettuoso ai suoi familiari”.



Il cordoglio si è esteso anche al Partito Democratico di Monterotondo: “Per un grave malore è venuta a mancare la nostra compagna e amica Simona Amorello – Consigliera del Partito Democratico e Vice Presidente del Consiglio Comunale di Monterotondo. Sempre pronta ad aiutare il prossimo e a dare il suo contributo per la crescita della comunità. Profondamente colpiti e addolorati per questa improvvisa e grave perdita esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro abbraccio alla sua famiglia”.



La comunità politica e la cittadinanza di Monterotondo si uniscono nel ricordo di Simona, un’instancabile lavoratrice, un’amica e una figura politica promettente che ha dedicato il suo impegno alla crescita della comunità. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile.