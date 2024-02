“Il Newyorkese”: nasce il nuovo punto di riferimento per gli italiani a New York

A New York, città simbolo del melting pot culturale, nasce un nuovo punto di riferimento per la comunità italiana: “IlNewyorkese”. Il giornale, fondato da Davide Ippolito, ha visto la sua presentazione ufficiale presso l’Istituto Italiano di Cultura, evento che ha segnato l’inizio di un progetto editoriale ambizioso, mirato a unire e ispirare gli italiani nella Grande Mela.

L’evento di lancio è stato introdotto da Fabio Finotti, direttore dell’Istituto, e moderato da Mattia Iovane, giornalista e direttore editoriale de “Il Newyorkese”. Una tavola rotonda di prestigio ha arricchito la presentazione, vedendo la partecipazione di figure chiave della comunità italiana a New York: Michael Cascianelli, Head of school de “La Scuola d’Italia”; Don Luigi Portarulo, della chiesa Our Lady of Pompeii; Umberto Mucci, Presidente di “We The Italians”; e Alex Carini, sviluppatore immobiliare e fondatore del CARINI GROUP.

IlNewyorkese si propone come un faro per gli italiani a New York, offrendo non solo notizie e informazioni ma anche storie di vita, successi e sfide della diaspora italiana nella metropoli. Il giornale vuole essere una voce per quella vasta comunità che, pur vivendo lontano dalla madre patria, mantiene viva la cultura e le tradizioni italiane.

Disponibile sia in versione cartacea presso la libreria Rizzoli e nelle librerie Barnes&Nobles che online sul sito www.ilNewyorkese.com, “IlNewyorkese” si impegna a fornire contenuti di qualità che riflettano le dinamiche, le aspirazioni e lo spirito degli italiani di New York. L’obiettivo è rafforzare il sentimento di comunità, creando un luogo di incontro e di scambio dove gli italiani possano trovare un senso di appartenenza e i newyorkesi appassionati di cultura italiana possano scoprire nuove storie e fonti di ispirazione.

In una città dove l’eterogeneità è la norma, “IlNewyorkese” emerge come un importante strumento di coesione per la comunità italiana, offrendo una piattaforma dove condividere esperienze, idee e progetti. La sua nascita rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento e la valorizzazione della presenza italiana a New York, contribuendo a mantenere vivo il legame con le radici italiane in una delle città più globali del mondo.