Il paese più ricco d’Europa cerca lavoratori: le professioni più richieste e come trasferirsi

Il Lussemburgo, uno dei paesi più benestanti d’Europa, è alla ricerca di lavoratori per una vasta gamma di professioni. Se stai pensando di trasferirti all’estero per migliorare la tua carriera e aumentare i tuoi guadagni, il Lussemburgo potrebbe essere la destinazione ideale. Questo piccolo stato, situato al confine con Francia, Belgio e Germania, offre ottime opportunità lavorative e uno stipendio medio annuale di circa 73.418 euro, ovvero circa 6.118 euro al mese. Anche il salario minimo è competitivo, con circa 2.570,93 euro per i lavoratori non qualificati e 3.085,11 euro per quelli qualificati.

Attualmente, sul portale Eures sono disponibili quasi 3.000 annunci di lavoro per il Lussemburgo. Tra le professioni più richieste ci sono quelle per meccanici, elettricisti, gommisti, idraulici e muratori, ma anche figure più specializzate come tecnici edili, ingegneri informatici e ingegneri paesaggisti. Non è necessario possedere un diploma per molte di queste posizioni, e alcune offerte non richiedono neppure la conoscenza del francese, sebbene conoscere la lingua possa rappresentare un vantaggio.

Il Lussemburgo si distingue anche per il suo basso tasso di disoccupazione, il più basso dell’intera Eurozona, e per una qualità della vita elevata. Se decidi di trasferirti, le procedure burocratiche sono relativamente semplici: per soggiorni superiori a 3 mesi, non è richiesto un visto, ma è necessario ottenere un “certificato di registrazione” presso il Comune del Lussemburgo in cui trasferirai la residenza. Questo certificato viene rilasciato rapidamente, a condizione che tu abbia con te un documento di identità valido e rispetti alcuni requisiti, come avere un lavoro o iscriversi a un corso di studi, e disporre di risorse economiche sufficienti per te e per i tuoi familiari.

In sintesi, il Lussemburgo offre eccellenti opportunità di lavoro e una qualità della vita alta. Se stai cercando un cambiamento nella tua carriera e sei pronto a trasferirti, questo potrebbe essere il momento giusto per considerare il Lussemburgo come tua prossima meta professionale.