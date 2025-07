Il paese più ricco d’Europa cerca lavoratori: stipendi oltre i 6000 euro e alta qualità della vita

Sogni un lavoro ben pagato all’estero? Il paese più ricco d’Europa è alla ricerca di lavoratori, ed è davvero il caso di prenderlo in considerazione. Gli stipendi sono impressionanti – oltre 6000 euro al mese – e la politica favorevole verso gli stranieri rende il trasferimento più semplice di quanto si possa pensare. Il paese offre stabilità, un ambiente lavorativo moderno e un’elevata qualità della vita. Molte offerte di lavoro non richiedono la conoscenza di tutte e tre le lingue ufficiali. Importante: i cittadini dell’UE non hanno bisogno di visto né di permesso di lavoro.

Il paese più ricco d’Europa cerca lavoratori

Il paese con il più alto PIL pro capite d’Europa è alla ricerca di lavoratori, offrendo uno stipendio medio di 6118 euro al mese e un bassissimo tasso di disoccupazione – solo il 5,7%. Basta visitare il portale EURES, dove attualmente sono disponibili oltre 2700 offerte di lavoro, molte delle quali non richiedono una laurea. Anche il trasferimento è semplice: i cittadini dell’Unione Europea non necessitano di visto, e l’unico obbligo è ottenere un certificato di residenza dopo tre mesi. Se cerchi un lavoro stabile, ben pagato e uno stile di vita di qualità, allora il Lussemburgo potrebbe essere la destinazione ideale.

Lussemburgo: stipendi alti e ottime condizioni di vita

Il Lussemburgo – un piccolo stato situato tra Francia, Belgio e Germania – è uno dei paesi più ricchi d’Europa e, di conseguenza, anche uno dei migliori in cui vivere e lavorare. Lo stipendio medio annuo è di 73.418 euro, ovvero 6118 euro al mese. Il salario minimo è di 2570,93 euro per i lavoratori non qualificati e di 3085,11 euro per quelli qualificati.

Un lavoratore qualificato è chi, secondo la normativa nazionale, soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: possiede una certificazione che lo abilita alla professione, oppure ha almeno 10 anni di esperienza nel settore.

Quanto costa vivere in Lussemburgo?

Ma non sono solo gli stipendi alti a rendere il Lussemburgo così attraente: è anche molto raro rimanere senza lavoro. Il paese ha infatti il tasso di disoccupazione più basso della zona euro, appena 5,7%. E nonostante gli stipendi siano decisamente più alti rispetto alla Polonia (da dove proviene l’articolo), anche l’orario di lavoro è vantaggioso: mentre in Polonia si lavora in media 38,9 ore a settimana, in Lussemburgo la media è di 35,5 ore, il che significa più tempo libero – seppur meno che in paesi come la Danimarca, dove si lavora meno di tutti in Europa.

Va tuttavia considerato che il costo della vita è circa il 40% più alto rispetto alla Polonia. Per esempio, un appartamento di 85 m² in centro città può costare oltre 2500 euro al mese. Anche cibo e trasporti sono più costosi, sebbene in misura minore rispetto agli affitti. D’altro canto, servizi come l’assistenza sanitaria e i farmaci sono più accessibili grazie a un sistema pubblico efficiente.

Nonostante i costi elevati, il potere d’acquisto resta alto: lo stipendio medio netto consente di coprire tutte le spese mensili e lascia spazio per risparmiare o investire. Per chi vive e lavora in Lussemburgo, questo si traduce in un tenore di vita più elevato, maggiore sicurezza economica, più tempo libero e condizioni ideali per pianificare serenamente il futuro.

Che tipo di lavoratori cerca il Lussemburgo?

Sul portale EURES ci sono attualmente oltre 2700 annunci di lavoro in Lussemburgo, che coprono profili molto diversi. Si cercano sia lavoratori qualificati che non qualificati. In alcuni casi non è richiesta né la laurea né la conoscenza del francese – anche se, ovviamente, parlare la lingua è un grande vantaggio.

Tra le offerte che non richiedono istruzione superiore né conoscenza linguistica ci sono posizioni come:

meccanici

elettricisti

gommisti

idraulici

muratori

Il Lussemburgo cerca anche professionisti specializzati, come: