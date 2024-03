Il Papa affaticato, non tiene l’omelia: in silenzio davanti ai 25 mila fedeli di piazza San Pietro

In una Piazza San Pietro affollata, con oltre 25 mila fedeli radunati per partecipare alla celebrazione della Domenica delle Palme, evento che segna tradizionalmente l’inizio della Settimana Santa per i cattolici di tutto il mondo, si è consumato un momento di profonda riflessione. Papa Francesco, solitamente al centro dell’attenzione per le sue parole, ha scelto un approccio differente in questa occasione tanto significativa.

Al termine della lettura del Vangelo, momento clou di ogni celebrazione che precede l’omelia, il Pontefice, con una voce che tradiva stanchezza e una certa flebilità, ha deciso di non procedere come da tradizione. Invece di condividere il testo dell’omelia che aveva preparato, Papa Francesco ha optato per il silenzio. Un silenzio prolungato, alcuni minuti durante i quali la piazza, solitamente animata da preghiere e canti, si è immersa in una quiete inusuale.

Questo gesto, apparentemente semplice ma carico di significati, è diventato immediatamente il fulcro attorno al quale si sono concentrate le riflessioni dei fedeli e degli osservatori. In un’epoca in cui le parole sono onnipresenti e talvolta soffocanti, la scelta del silenzio da parte del leader spirituale di oltre un miliardo di cattolici assume una potenza comunicativa straordinaria.

Il messaggio che emerge da questo silenzio è aperto a interpretazioni, ma non manca di evocare una chiamata alla riflessione interiore, a un momento di pausa dalla frenesia quotidiana per riconnettersi con la spiritualità personale e con il significato più profondo della Settimana Santa.

La celebrazione è proseguita, seguendo il rito con la recitazione del Credo, ma l’eco del silenzio scelto da Papa Francesco rimane un momento indimenticabile per quanti hanno assistito alla celebrazione, sia in Piazza San Pietro che attraverso i media. In un mondo che cambia rapidamente, gesti come questo ricordano l’importanza di fermarsi, anche solo per qualche minuto, per ascoltare non solo le parole ma anche i silenzi che, a volte, parlano più forte.