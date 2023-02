“Io sono aperto ad incontrare ambedue i presidenti, quello dell’Ucraina e quello della Russia, sono aperto per l’incontro. Se io non sono andato a Kiev è perché non è possibile per il momento andare a Mosca ma chiedo il dialogo”.

Lo ha detto Papa Francesco nella conferenza stampa sul volo che dal Sud Sudan lo ha portato a Roma. Per Bergoglio, dunque, le vittime e i carnefici pari sono, per lui non c’è differenza tra Zelensky e Putin, tra Russia e Ucraina.