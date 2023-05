Il partito è travolto dal lutto: “Trovato morto nel bagno di casa sua”

La città di Fano, situata nelle Marche e affacciata sul mare Adriatico, è stata colpita da una tragica notizia che ha sconvolto non solo il mondo politico locale ma l’intera comunità cittadina. Tommaso Della Dora, il segretario del Partito Democratico della città, è stato trovato morto nel bagno di casa sua a soli 42 anni.



Secondo le prime ricostruzioni, il politico si sarebbe sentito male improvvisamente mentre si trovava in bagno. Il padre, che si trovava nella casa al momento del malore, ha trovato il figlio privo di vita. Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo nulla ha potuto fare per salvarlo. La causa del decesso sarebbe stata un attacco di cuore.



La notizia ha provocato grande sgomento e dolore nella comunità di Fano, dove Della Dora era molto conosciuto e apprezzato. Il sindaco della città, Massimo Seri, ha espresso il suo cordoglio e quello della città in una nota ufficiale: “Quanto accaduto a Tommaso ci lascia senza parole e ci riempie di immenso dolore. Tommaso era il segretario del Partito Democratico, giovane volenteroso e appassionato. Un dramma che lascia un vuoto incolmabile. A tutta la sua famiglia la nostra vicinanza e il nostro affetto”.



Il giovane politico aveva una grande passione per la politica e un forte impegno sociale come educatore della cooperativa Coos Marche. Lascia il padre, la madre ex insegnante e due fratelli.



La morte improvvisa di Tommaso Della Dora ha lasciato una profonda tristezza nella comunità di Fano, che lo ricorderà sempre come un uomo impegnato e appassionato nella sua attività politica e sociale.