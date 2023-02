Il presidente Mattarella lo ha fatto davvero

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la prima volta sarà presente stasera in sala all’Ariston per la prima serata del festival di Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus. Sarà l’occasione, ha aggiungo, “per festeggiare i 75 anni della Costituzione con Roberto Benigni sul palco”.

Ecco le parole di Amadeus: “Sono molto emozionato per quello che sto per dire. Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che stasera per la prima volta al Festival sarà presente in sala Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica italiana. Sono emozionato e grato al presidente per aver accettato il mio invito. Per questo voglio ringraziare Giovanni Grasso e Lucio Presta che lavorano da tempo affinché questo possa accadere. È importante sottolineare come la sua presenza testimoni la sua vicinanza al mondo dello spettacolo e a Sanremo. Avere con noi il presidente della Repubblica è anche occasione per celebrare il 75esimo anniversario della nostra Costituzione”.