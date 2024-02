Il cadavere di Carlo Formigoni, il regista 90enne di cui si erano perse le tracce ieri, è stato trovato sugli scogli a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, dai vigili del fuoco. Il corpo era a qualche chilometro di distanza dal luogo dove ieri erano stati trovati alcuni suoi effetti personali.

Il ritrovamento del cadavere di Carlo Formigoni

Le ricerche si sono interrotte alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 7 febbraio. E hanno avuto un esito terribile: i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita del regista teatrale. Nelle ricerche erano impegnati anche uomini della capitaneria di porto e dei carabinieri, che hanno perlustrato da cima a fondo la zona in cui è stato visto l’ultima volta, a Savelletri, Fasano. I suoi effetti personali sono stati ritrovati, intorno alle 17:30 di ieri, su di un pontile.

I carabinieri hanno ricevuto l’allarme. Stando a quanto si apprende, Formigoni sarebbe entrato in acqua nei pressi del lido Verdemare, dopo essere arrivato lì in taxi. La capitaneria di porto è entrata in azione con una motovedetta e con personale via terra, mentre i vigili del fuoco sono impegnati con i sommozzatori e una squadra del distaccamento di Ostuni. Poi, all’alba di oggi, il ritrovamento del corpo dell’anziano regista: era sugli scogli, lato nord. Probabilmente è stato trasportato dalla corrente.

Chi era Carlo Formigoni

Carlo Formigoni era molto noto per la sua carriera di regista teatrale. Originario di Mantova, era stato “adottato” dalla Valle d’Itria e da Ostuni. Sul sito del Teatro Pubblico Pugliese viene definito “inventore del Teatro Ragazzi e rappresentante della storia del Teatro in Italia”.