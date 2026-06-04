Il ritorno dell’atomo: perché l’Italia sta riaprendo il dossier

Per gran parte degli italiani il nucleare appartiene al passato. È un tema che richiama immediatamente gli anni del boom economico, le centrali costruite tra gli anni Sessanta e Settanta, il referendum seguito alla tragedia di Chernobyl e, più recentemente, la consultazione popolare del 2011 che sembrò chiudere definitivamente ogni prospettiva di ritorno all’energia atomica nel nostro Paese.

Eppure, quasi quarant’anni dopo l’uscita dell’Italia dal nucleare civile, il dibattito è tornato improvvisamente al centro della politica nazionale ed europea.

Nelle ultime settimane la Camera dei Deputati ha discusso il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, mentre il governo ha rilanciato la prospettiva di una nuova strategia energetica che includa le tecnologie atomiche di nuova generazione. Parallelamente, nel resto del mondo, numerosi Paesi stanno rivalutando il ruolo dell’energia nucleare come strumento per garantire sicurezza energetica, ridurre le emissioni e sostenere la crescita industriale.

La domanda che oggi torna ad affacciarsi nel dibattito pubblico è semplice ma decisiva: l’Italia ha sbagliato ad abbandonare il nucleare oppure la scelta compiuta dai cittadini nei referendum resta ancora valida alla luce delle sfide contemporanee?

Quando l’Italia era una potenza nucleare

Pochi ricordano che l’Italia fu uno dei pionieri dell’energia atomica in Europa.

Negli anni Sessanta il Paese possedeva uno dei programmi nucleari più avanzati del continente. Le centrali di Latina, Garigliano, Trino Vercellese e successivamente Caorso collocavano l’Italia tra i principali produttori europei di energia nucleare.

All’epoca il nucleare veniva considerato il simbolo del progresso tecnologico e della modernizzazione industriale. L’obiettivo era garantire indipendenza energetica a un Paese povero di risorse naturali e fortemente dipendente dalle importazioni.

La crisi petrolifera degli anni Settanta rafforzò ulteriormente questa visione. Molti governi occidentali iniziarono infatti a considerare il nucleare come una soluzione strategica per ridurre la dipendenza dal petrolio mediorientale.

Tuttavia, il rapporto tra opinione pubblica e energia atomica iniziò gradualmente a deteriorarsi.

Chernobyl e il referendum del 1987

La vera svolta arrivò il 26 aprile 1986.

L’esplosione del reattore numero 4 della centrale sovietica di Chernobyl cambiò radicalmente la percezione dell’energia nucleare in tutta Europa.

Le immagini della contaminazione radioattiva, le evacuazioni e le conseguenze sanitarie generarono un’ondata emotiva enorme anche in Italia.

L’anno successivo gli italiani furono chiamati alle urne per un referendum che, pur non abolendo formalmente il nucleare, ne determinò di fatto la fine.

Le centrali vennero progressivamente chiuse e il programma atomico nazionale fu smantellato.

Fu una scelta che rifletteva il clima dell’epoca. L’opinione pubblica considerava il rischio nucleare superiore ai benefici energetici e industriali.

Il secondo stop dopo Fukushima

Per molti anni la questione sembrò definitivamente archiviata.

Poi, tra il 2008 e il 2011, il governo Berlusconi tentò di riaprire il dossier, sostenendo che le nuove tecnologie avessero reso le centrali molto più sicure rispetto al passato.

Ma nel marzo del 2011 avvenne un altro evento destinato a segnare profondamente il dibattito mondiale: l’incidente di Fukushima, in Giappone.

Anche in quel caso l’impatto emotivo fu enorme.

Pochi mesi dopo, un nuovo referendum confermò la volontà degli italiani di non tornare all’energia atomica.

Sembrava la parola definitiva.

Il mondo però ha continuato a investire

Mentre l’Italia usciva dal nucleare, molti altri Paesi hanno seguito strade diverse.

La Francia rappresenta il caso più noto. Oggi circa il 70% dell’elettricità francese continua a essere prodotta attraverso centrali nucleari.

Questo ha consentito a Parigi di mantenere una relativa indipendenza energetica e di disporre di energia elettrica a basse emissioni di carbonio.

Anche gli Stati Uniti hanno continuato a investire nel settore, così come il Regno Unito, la Corea del Sud e, soprattutto, la Cina.

Pechino sta costruendo decine di nuovi reattori e considera il nucleare uno dei pilastri della propria strategia energetica.

Persino Paesi che negli anni passati avevano annunciato l’uscita dall’atomo stanno rivalutando le proprie scelte.

La crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina ha infatti mostrato quanto la sicurezza degli approvvigionamenti sia diventata una questione strategica.

Perché il nucleare torna oggi nel dibattito

La nuova attenzione verso l’atomo nasce principalmente da tre fattori.

Il primo riguarda la sicurezza energetica.

L’Europa ha scoperto negli ultimi anni quanto possa essere rischioso dipendere da fornitori esterni di gas e petrolio.

Il secondo fattore è la decarbonizzazione.

Le centrali nucleari producono energia elettrica senza emissioni dirette di CO₂ durante il funzionamento. Per molti governi rappresentano quindi uno strumento utile per raggiungere gli obiettivi climatici.

Il terzo elemento riguarda la stabilità della produzione.

A differenza delle fonti rinnovabili, il nucleare non dipende dalle condizioni meteorologiche e garantisce una produzione continua.

Per questo numerosi esperti energetici sostengono che la transizione verde richiederà probabilmente una combinazione tra rinnovabili, accumuli energetici e nucleare.

I mini reattori e il nucleare di nuova generazione

Il dibattito odierno non riguarda più soltanto le grandi centrali del passato.

L’attenzione si concentra soprattutto sui cosiddetti Small Modular Reactors (SMR), i mini reattori modulari.

Si tratta di impianti molto più piccoli rispetto alle centrali tradizionali, progettati per essere costruiti in serie e installati più rapidamente.

Secondo i sostenitori, queste tecnologie potrebbero ridurre costi, tempi di realizzazione e rischi operativi.

Alcune sperimentazioni stanno già prendendo forma in diversi settori. Una delle più interessanti riguarda l’utilizzo di mini reattori persino sulle navi mercantili, soluzione che potrebbe rivoluzionare il trasporto marittimo internazionale. ([Il Sole 24 Ore])

Naturalmente si tratta ancora di tecnologie in fase di sviluppo e molte incognite restano aperte.

Le critiche al ritorno dell’atomo

Non mancano però le obiezioni.

I critici del nucleare ricordano innanzitutto i costi molto elevati delle centrali, che spesso richiedono investimenti miliardari e tempi di costruzione lunghissimi.

Esiste poi il problema delle scorie radioattive, che rimane irrisolto in gran parte del mondo.

A questo si aggiungono le preoccupazioni legate alla sicurezza, sebbene le tecnologie moderne siano molto diverse da quelle utilizzate nei decenni passati.

Infine, alcuni osservatori sostengono che le risorse destinate al nucleare potrebbero essere investite più efficacemente nello sviluppo di rinnovabili, reti intelligenti e sistemi di accumulo.

L’Italia davanti a una scelta strategica

La questione che si pone oggi non riguarda soltanto la tecnologia.

Riguarda il modello energetico che il Paese intende adottare nei prossimi decenni.

L’Italia continua a importare una parte significativa dell’energia che consuma e rimane particolarmente esposta alle oscillazioni dei mercati internazionali.

In questo contesto il ritorno del dibattito nucleare riflette una domanda più ampia: come garantire sicurezza energetica, competitività industriale e sostenibilità ambientale in un mondo sempre più instabile?

È una domanda che non riguarda soltanto l’Italia.

Riguarda l’intera Europa.

Conclusione

Dopo quasi quarant’anni dall’uscita dal nucleare e quindici anni dal secondo referendum, l’atomo è tornato al centro della discussione pubblica.

La crisi energetica, la competizione industriale globale e gli obiettivi climatici stanno spingendo molti governi a rivalutare una tecnologia che sembrava appartenere al passato.

L’Italia si trova oggi davanti a un bivio.

Da una parte c’è la memoria storica di Chernobyl e Fukushima, che continua a influenzare profondamente l’opinione pubblica. Dall’altra emergono nuove esigenze energetiche e nuove tecnologie che promettono maggiore sicurezza ed efficienza.

La scelta definitiva richiederà anni e probabilmente un confronto politico molto ampio.

Ma una cosa appare ormai evidente: il nucleare, che sembrava definitivamente archiviato, è tornato a essere uno dei grandi temi strategici del XXI secolo.