Il sindaco ripreso mentre intrattiene rapporti sessuali con due donne in comune

Il paese di Santa Marinella è al centro di un controverso scandalo che vede coinvolto il suo sindaco, Pietro Tidei, e altri membri del Consiglio Comunale. La vicenda si svela come un inatteso intreccio tra accuse di corruzione e rivelazioni private.



Pietro Tidei, 77 anni, sindaco del Partito Democratico e padre della consigliera regionale Marietta Tidei, aveva sporto denuncia per un tentativo di corruzione legato all’apertura di un albergo da parte di Fabio Quartieri, ristoratore noto nel Litorale romano. L’accusa sosteneva che Quartieri avesse tentato di corrompere alcuni membri del Consiglio, tra cui Giuseppe Salomone e Roberto Angeletti, per ottenere favori legati al suo progetto imprenditoriale.



Tuttavia, la trama si complica quando emergono dei video, accidentalmente registrati a causa di microspie piazzate negli uffici comunali. In questi filmati, il sindaco Tidei appare coinvolto in situazioni intime con una dipendente ministeriale e, secondo altre voci, in un secondo video con due donne. Queste riprese sono state inaspettatamente diffuse da Angeletti attraverso chat private, diventando in breve di dominio pubblico.



La Verità, quotidiano che ha rivelato per primo la notizia, riporta che la Procura è intervenuta per sequestrare questi materiali compromettenti, considerandoli irrilevanti per l’inchiesta in corso.



In difesa della sua reputazione e integrità, Tidei ha dichiarato al Corriere della Sera: “Faccio politica da 53 anni e ho una vita specchiata. Non sono disposto ad accettare nessuna intromissione nella mia sfera privata. Io ho denunciato la corruzione, altri si sono vendicati per colpirmi politicamente”.



L’intera vicenda ha suscitato grande clamore e dibattito, mettendo in luce le intricate dinamiche che a volte si nascondono dietro la politica locale e l’importanza della privacy nell’era digitale.