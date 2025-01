Il supermercato più economico d’Italia: la classifica di Altroconsumo. Qual è e perché conviene

Secondo l’annuale classifica stilata da Altroconsumo, pubblicata nell’edizione di settembre 2024 di Altroconsumo Inchieste, è stato decretato il supermercato più economico d’Italia per la categoria “spesa con prodotti più economici”. Questo importante riconoscimento, assegnato sulla base di un’analisi approfondita dei prezzi e della convenienza in diverse catene nazionali, premia un’insegna particolarmente amata dai consumatori attenti al risparmio.

Lo studio ha analizzato il costo di una spesa tipo, confrontando i prezzi dei prodotti più economici disponibili nei supermercati di tutto il Paese. I risultati hanno evidenziato un netto vincitore, capace di distinguersi per la convenienza e di meritarsi il sigillo di “Discount Salvaprezzo in Italia”. Un titolo che, in un contesto economico sempre più sfidante, rappresenta un punto di riferimento per le famiglie che cercano soluzioni per contenere le spese senza rinunciare alla qualità.

Ad aggiudicarsi il primato è Lidl, che si è affermata come l’opzione più conveniente sul mercato per chi punta al risparmio. Con un assortimento mirato e prezzi altamente competitivi, il discount ha saputo rispondere alle esigenze di un’ampia fascia di consumatori, diventando sinonimo di convenienza e qualità accessibile. Questo riconoscimento consolida la posizione del marchio tra le scelte preferite dagli italiani e sottolinea l’importanza di una spesa intelligente in tempi di incertezza economica.