“Il Suv è volato giù in un attimo”, incidente atroce per il famosissimo imprenditore italiano

Un pomeriggio che prometteva tranquillità si è trasformato in un momento di tensione e apprensione in Costa Smeralda. Un noto protagonista dell’industria automobilistica italiana è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha destato subito preoccupazione fra i testimoni e gli operatori del soccorso.

L’episodio si è verificato su un tratto di strada noto per la sua conformazione tortuosa, dove un veicolo di grandi dimensioni ha perso il controllo, uscendo di strada. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi, e l’intervento delle squadre di emergenza è stato rapido.

Giorgetto Giugiaro ferito in un incidente in Costa Smeralda

Il protagonista dell’incidente è Giorgetto Giugiaro, celebre progettista automobilistico di 86 anni, noto a livello internazionale per le sue creazioni iconiche. Il sinistro si è svolto nei pressi di Abbiadori, località nel comune di Arzachena, in provincia di Sassari.

Secondo le ricostruzioni, Giugiaro era alla guida di una Land Rover Defender quando ha perso il controllo del veicolo su un tratto di tornanti. L’auto si è ribaltata precipitando per alcuni metri, fermandosi poi sulla carreggiata sottostante.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza Giugiaro all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Le condizioni iniziali erano preoccupanti, ma poi si sono stabilizzate: l’ingegnere ha riportato diversi traumi, senza però essere in pericolo di vita.

I vigili del fuoco di Arzachena hanno messo in sicurezza la zona interessata e il veicolo incidentato. Nel frattempo la polizia locale ha aperto un’indagine per accertare le cause precise della perdita di controllo, escludendo al momento la presenza di altri veicoli coinvolti.

Giorgetto Giugiaro, fondatore della Italdesign, è universalmente riconosciuto per aver disegnato modelli automobilistici di grande successo come la Volkswagen Golf e la Fiat Panda, oltre a numerosi progetti per marchi prestigiosi quali Alfa Romeo, Maserati e Ferrari. La sua carriera ha segnato profondamente la storia dell’automobile a livello globale.

Si attendono ulteriori aggiornamenti da parte del personale medico sulle condizioni di Giugiaro, mentre amici e colleghi hanno espresso sollievo per l’esito meno grave del previsto.