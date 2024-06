Il tonno al naturale è meglio di quello all’olio? “Ecco la verità”, la risposta dell’esperto (VIDEO)

Il tonno in scatola al naturale è meglio di quello all’olio? Questa è una delle domande che molti di noi si pongono, soprattutto quando cerchiamo di seguire una dieta equilibrata e salutare. La questione è più complessa di quanto sembri. Infatti, diversi aspetti entrano in gioco, dalle calorie alle proprietà nutrizionali, fino ai metodi di conservazione. Per fare chiarezza, il dottor Giorgio Calabrese, noto medico dietologo, ha recentemente affrontato l’argomento in un video per Repubblica, smascherando alcune false credenze sull’alimentazione.

Calabrese spiega: “Il tonno è ricco di Omega3, elementi essenziali che vengono influenzati dalle vitamine liposolubili presenti nei grassi, come l’olio. Il tonno conservato in acqua ha un contenuto calorico inferiore, ma anche un minore apporto di vitamine importanti. Al contrario, il tonno conservato in olio di oliva raddoppia le calorie (ricordatevi di scolare l’olio prima di consumarlo!), ma il grasso dell’olio facilita l’assorbimento delle vitamine liposolubili da parte della carne del tonno, apportando quindi benefici alla nostra salute”.

L’intervento di Calabrese non si ferma qui. Il medico sottolinea l’importanza di prestare attenzione alla presenza di mercurio e istamine. “Il tonno, essendo un pesce di grande dimensione, può contenere tracce di mercurio. Fortunatamente, nel Mar Mediterraneo i livelli di mercurio sono molto bassi, rendendo il pesce sicuro per il consumo. Tuttavia, gli additivi utilizzati per la conservazione possono causare la formazione di istamine, che possono scatenare reazioni allergiche. Quindi, è fondamentale fare attenzione. Se il tonno è al naturale, deve essere tolto dalla scatoletta e conservato in frigorifero. Se invece è conservato in olio, può rimanere nella scatoletta, poiché il grasso dell’olio contribuisce alla produzione di Omega3 nel nostro corpo”.

In definitiva, le parole del dottor Calabrese ci aiutano a fare scelte più consapevoli quando acquistiamo il tonno in scatola. La prossima volta che ci troviamo davanti allo scaffale del supermercato, sapremo meglio quali fattori considerare per una scelta che rispetti la nostra salute.