Il trucco della spugna nel frigorifero. Ecco perché tutti dovrebbero metterla lì

Trucco della spugna in frigorifero. Ti è mai capitato di dover buttare via lattuga appassita, fragole ammuffite o peperoni che in pochi giorni hanno perso la loro croccantezza? È frustrante – e costoso. Eppure esiste un modo banale e semplicissimo per evitarlo. Ti serve solo… una comune spugna per i piatti! Questo oggetto apparentemente insignificante può far sì che frutta e verdura rimangano fresche più a lungo, permettendoti di risparmiare sulla spesa. Come funziona? Scopri questo trucco, che sta diventando sempre più popolare.

Trucco della spugna in frigorifero

La spugna ha una straordinaria capacità di assorbire l’umidità. Inserita nel cassetto di frutta e verdura, assorbe l’eccesso di vapore acqueo, creando così un clima più secco all’interno del frigorifero. Questo rallenta il processo di deterioramento dei prodotti delicati. Mele, lattuga o cetrioli non marciranno più rapidamente né emaneranno cattivi odori.

Un eccesso di umidità nel frigorifero favorisce la condensazione. È un ambiente perfetto per batteri e muffe, che si depositano su frutta, verdura, formaggi o affettati. Gli imballaggi umidi accelerano ulteriormente il processo di deterioramento. La spugna agisce come un semplice “deumidificatore”, che riduce questo rischio.

Ogni quanto cambiare la spugna?

Perché il trucco funzioni, la spugna va sostituita regolarmente. Meglio ogni 3–4 giorni, e se si impregna d’acqua prima, anche più spesso. Come riporta t-online, è importante che sia sempre pulita e asciutta. Una volta tolta quella usata, inseriscine una nuova, lavata e ben asciugata.

Non hai una spugna a portata di mano? Può andare bene anche un panno di cotone: se posto sopra frutta e verdura, assorbirà comunque l’umidità in eccesso.