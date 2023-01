Ilaria D’Amico, che brutta notizia!

Annunciato alla presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2022-23 lo scorso giugno, Che c’è di nuovo ha segnato il ritorno di Ilaria D’Amico (storico volto dello sport di Sky) in Rai, dove l’ultima sua apparizione risaliva al 2006.

L’avventura della conduttrice – iniziata il 27 ottobre 2022 – è durata meno del previsto, massacrata da cifre peggiori delle più nere previsioni. Il programma non è comunque mai andato oltre il 4%, per poi assestarsi sul 2% o 3%. Di qui la decisione di chiudere i battenti in anticipo.



Insomma, ci erano voluti oltre 15 anni per rivedere Ilaria D’Amico in Rai ma sono bastati pochi mesi per segnare il capolinea dell’avventura della conduttrice con il suo Che c’è di nuovo. L’ultima puntata si è fermata al 2,5%, nonostante l’ospitata di Wanna Marchi che avrebbe dovuto

far volare gli ascolti.



Se Che c’è di nuovo dovesse chiudere i battenti prima della fine della stagione scatterebbe la clausola sul contratto della conduttrice che riduce (ma non cancella) il compenso pattuito con la Rai.