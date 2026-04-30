“Ilary Blasi si risposa”. La reazione di Francesco Totti lascia tutti a bocca aperta

Il profumo dei fiori d’arancio torna a permeare la vita di Ilary Blasi, che si prepara a dire di nuovo “sì” all’imprenditore Bastian Muller. Dopo un divorzio che ha tenuto tutti col fiato sospeso, la conduttrice sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo personale, ma tutto intorno a questa unione resta avvolto da un riserbo quasi assoluto.

Nessuna conferma ufficiale sulla data delle nozze, sul luogo scelto o sulla lista degli invitati. Un silenzio che alimenta le voci e la curiosità di chi segue con attenzione ogni mossa della conduttrice.

Fonti vicine alla coppia raccontano che l’entourage ha già iniziato a respirare l’aria dell’evento, ma la segretezza è massima, tanto da lasciare spazio solo a indiscrezioni non confermate.

Tra i protagonisti indiretti di questo nuovo percorso familiare c’è Chanel Totti, seconda figlia di Ilary. La giovane avrebbe accolto con entusiasmo la prospettiva delle nozze della madre, mostrando un affetto sincero verso Bastian Muller.

Secondo le fonti, Muller è stato ben accolto nel contesto familiare, tanto da stringere un legame speciale con Chanel, definita “energica e molto simile alla madre”, parole che trasmettono un’immagine di unione e armonia in una famiglia che si allarga.

Ma non tutti i membri della famiglia sembrano condividere questo entusiasmo. Francesco Totti, ex marito di Ilary, avrebbe mostrato un atteggiamento riservato e poco entusiasta riguardo alle nuove nozze della conduttrice.

Le ricostruzioni parlano di una freddezza che non passa inosservata, alimentando ulteriori interrogativi sul futuro dei rapporti tra i due ex coniugi.

Non meno complicati appaiono i rapporti tra Chanel e Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti. Sebbene in pubblico l’intesa sembri distesa, dietro le quinte la situazione sarebbe ben diversa, con tensioni mai completamente sopite.

Questo quadro familiare complesso fa da sfondo a un evento che potrebbe ridefinire gli equilibri affettivi e sociali di tutti i protagonisti coinvolti.