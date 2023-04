Immigrazione ingovernabile, il fallimento di Giorgia Meloni. È stato d’emergenza

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per un periodo di sei mesi su tutto il territorio nazionale a seguito dell’eccezionale aumento dei flussi migratori attraverso le rotte del Mediterraneo. La proposta è stata avanzata dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ed è stata accolta favorevolmente dal governo. Il fenomeno registra un aumento del 300 per cento rispetto al passato, e il governo italiano ha risposto prontamente dichiarando lo stato di emergenza per poter affrontare la situazione in maniera più efficace. In questi numeri tutto il fallimento di Giorgia Meloni (e della sua propaganda).



La dichiarazione dello stato di emergenza consentirà secondo la premier di mettere in atto procedure e azioni più veloci per offrire soluzioni di accoglienza ai migranti in tempi brevi e con adeguati standard. Saranno coinvolte la Protezione Civile e la Croce Rossa italiana, che metteranno a disposizione la loro esperienza e le loro risorse per affrontare l’emergenza migratoria. Allo stesso tempo, si potranno potenziare le strutture volte al rimpatrio dei migranti che non hanno diritto alla permanenza in Italia, attraverso attività di identificazione ed espulsione.

Cinque milioni di euro

Per l’attivazione e l’avvio delle prime misure urgenti, sono stati stanziati 5 milioni di euro previsti dal Fondo per le Emergenze Nazionali. Tuttavia, è importante sottolineare che lo stato di emergenza non risolverà il problema migratorio nel lungo termine, ma è necessario un intervento consapevole e responsabile dell’Unione Europea per trovare una soluzione duratura.



La dichiarazione dello stato di emergenza evidenzia la gravità della situazione e la necessità di affrontare il fenomeno migratorio in modo urgente e coordinato a livello nazionale ed europeo. Si auspica che questa dichiarazione sia un passo verso l’adozione di una strategia comune europea sull’immigrazione, al fine di affrontare le sfide che il fenomeno migratorio presenta in modo sostenibile e solidale tra i paesi membri.