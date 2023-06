Impasse sul decreto Lavoro: la maggioranza inciampa, Senato in stallo

Il decreto Lavoro ha subito un grave intoppo quando la maggioranza ha inciampato durante la votazione nella commissione Bilancio del Senato. La sessione è stata sospesa dopo un pareggio nel voto sul pacchetto di emendamenti proposti, creando un impasse politico. Il centrodestra non ha ottenuto il sostegno sperato e la votazione si è conclusa con un pareggio di 10 senatori a favore e 10 contrari.

>>>>> Le novità sul Decreto Lavoro



Gli esponenti di Forza Italia erano assenti al momento del voto, contribuendo al risultato di stallo. Senza un voto di maggioranza favorevole, le nuove proposte di modifica presentate nella mattinata non possono essere esaminate in aula. Pertanto, la sessione della commissione è stata sospesa e sarà necessaria una conferenza dei capigruppo per determinare il da farsi.



“Sul loro provvedimento simbolo, il decreto Precariato, che chiamano decreto Lavoro, la maggioranza va sotto in commissione Bilancio. Lo stato comatoso continua…”, ha commentato Stefano Patuanelli, capogruppo del M5S al Senato, su Twitter.



Tuttavia, Paola Mancini di Fratelli d’Italia, relatrice del decreto lavoro, ha ribadito la sua determinazione: “È stato un incidente che non doveva accadere, ma rimediamo pure a questo”. Ha annunciato che verrà presentato un nuovo parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze che sarà posto in votazione in commissione, nel tentativo di sbloccare la situazione.



Le critiche sono arrivate anche dal Partito Democratico, con Antonio Misiani, responsabile economico del partito, che ha accusato la maggioranza di essere “divisa e schiantata contro un muro”. Ha inoltre sottolineato l’assenza decisiva dei senatori di Forza Italia, definendo la situazione come un’aula bloccata e una gestione dilettantesca.



Daniele Manca e Beatrice Lorenzin, esponenti del Partito Democratico nella commissione Bilancio del Senato, hanno aggiunto: “Questo era un provvedimento simbolo, ma si è trasformato nel primo grande fallimento di questa maggioranza”.



Questa situazione di stallo aggiunge un’altra piega alla controversia politica italiana, che continua a lottare per l’approvazione di provvedimenti cruciali in un ambiente politico sempre più polarizzato. La ripresa dei lavori sulla legge sul lavoro sarà un importante test per la coesione e la forza della maggioranza.