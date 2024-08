Nel pomeriggio di sabato 3 agosto, intorno alle 18, un grave incidente si è verificato sulla via Gesso a Fontanelice, nella provincia di Bologna. Un uomo alla guida di un fuoristrada ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e ribaltandosi lungo una scarpata. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. I soccorsi sono intervenuti prontamente. Il conducente, rimasto ferito, è stato immediatamente assistito dal personale sanitario del 118, con l’appoggio di due squadre di vigili del fuoco provenienti da Imola e dal distaccamento volontario di Fontanelice.

Le prime ricostruzioni suggeriscono che le caratteristiche della strada possano aver giocato un ruolo nella perdita di controllo dell’auto. Le autorità stanno ancora esaminando le cause dell’incidente, prendendo in considerazione diversi fattori come le condizioni meteorologiche e la possibile presenza di altri veicoli sul percorso. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Imola per ricevere le cure necessarie, ma le sue condizioni non sono state ancora rese pubbliche. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche dell’incidente e garantire la sicurezza sulla strada.