Lunedì 17 giugno è l’ultimo giorno disponibile per i proprietari di immobili per versare l’acconto IMU 2024. La scadenza originariamente era stata fissata al 16 giugno ma, essendo caduta di domenica, il termine è stato posticipato al giorno successivo, offrendo un giorno in più ai contribuenti per adempiere al pagamento.

L’imposta municipale unica deve essere versata da tutti i proprietari di immobili, che comprendono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L’obbligo si estende anche a chi detiene un diritto reale di godimento come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. I concessionari di aree demaniali e i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria sono tenuti al pagamento dell’IMU dal momento della consegna dell’immobile e per tutta la durata del contratto. In caso di separazione o divorzio, l’IMU deve essere pagata dal coniuge assegnatario dell’immobile, anche se non proprietario, ma generalmente vi è esenzione se la casa è assegnata con provvedimento del giudice e se vi risiede abitualmente e anagraficamente. Le società che possiedono immobili di qualunque categoria, anche se utilizzati nell’esercizio dell’attività, sono obbligate al versamento dell’imposta, con l’eccezione degli immobili-merce, costruiti o ristrutturati per la vendita e rimasti invenduti.

Chi è esonerato dall’IMU

Anche nel 2024, l’esonero dall’IMU è confermato per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze. Gli immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all’autorità giudiziaria, e quelli per i quali sia iniziata un’azione giudiziaria penale, sono esonerati dall’imposta. Lo stesso vale per i possessori di terreni agricoli situati nei Comuni delle isole minori o in quelli montani totalmente esenti o parzialmente delimitati, nonché per quelli destinati a usi agro-silvo-pastorali a proprietà collettiva o indivisibile. Alcuni immobili posseduti da enti pubblici e religiosi sono esonerati, a condizione che non vengano utilizzati per attività commerciali.

Riduzioni e agevolazioni per l’IMU

Sono previste diverse agevolazioni per il pagamento dell’IMU. Una riduzione del 50% della base imponibile è accordata per le abitazioni (escluse le categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, a patto che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia, oltre eventualmente alla propria abitazione principale. Inoltre, il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile. Gli immobili di interesse storico/artistico, quelli inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, e un unico immobile posseduto da pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale, beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile. Le abitazioni locate a canone concordato usufruiscono di una riduzione del 25% (o riduzione al 75%).

Come effettuare il versamento dell’IMU

Oggi è l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento dell’acconto IMU. Non perdete questa importante scadenza per evitare sanzioni e interessi. IMU 2024: è arrivato il momento di fare i conti con questa imposta che riguarda milioni di italiani. Quest’anno il versamento dell’IMU è previsto in due rate: acconto e saldo. Vediamo insieme come procedere per non incorrere in errori e sanzioni.

Il versamento dell’IMU si effettua principalmente con due metodi: tramite il modello F24 o attraverso un bollettino postale. Tra le due opzioni, è preferibile utilizzare l’F24 perché permette di compensare l’IMU con eventuali crediti fiscali o contributivi. Inoltre, con un unico modello, è possibile versare l’imposta dovuta in più Comuni.

Compilazione del modello F24

Nella sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24, vanno indicati diversi dati essenziali:

Codice catastale del Comune

Numero di immobili per cui si esegue il versamento

Anno di imposta (in questo caso, 2024)

Importo da versare, raggruppato in funzione del codice tributo per singola tipologia di immobile

È fondamentale barrare la casella “acconto” e non indicare nulla nel campo rateazione. Per quanto riguarda l’importo, il pagamento si effettua con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore. Seguendo queste indicazioni, sarà possibile procedere senza intoppi al versamento dell’IMU, evitando così fastidiose multe e interessi di mora. Ricordate di prestare attenzione alle scadenze e di verificare con attenzione i dati inseriti nel modello F24 o nel bollettino postale. Siate puntuali e precisi, e l’IMU sarà solo un’altra delle tante pratiche burocratiche a cui adempiere senza stress.