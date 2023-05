Un gruppo di ragazzi scalmanati va in trasferta all’estero per la finale. Sull’aereo però, questi sono piuttosto irrequieti: giocano, si buttano a destra e a sinistra, saltano, mettendo in pericolo la stabilità del mezzo e la tranquillità del pilota. Ad un certo punto, quest’ultimo che non ce la fa più a tenere l’aereo, chiama il responsabile della squadra e gli dice…

“Senta, so che sono persone un po’ particolari, ma io non so più come farli stare tranquilli, non mi ascoltano. Potrebbe provare a convincerli lei a stare fermi? Rischiamo di schiantarci!”

“Non si preoccupi, ci penso io!” E se ne va. Dopo qualche minuto la situazione è decisamente migliorata, il pilota richiama il tizio: “Senta, devo proprio farle i miei complimenti, li ha proprio convinti a stare tranquilli… ma come ha fatto?” “Oh, beh è stato facile, ho detto:

“Dai, ragazzi, che è una bella giornata, tutti fuori a fare l’allenamento!”