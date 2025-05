In fiamme la casa del premier: il rogo all’improvviso, evacuata l’intera zona

Un incendio improvviso ha sconvolto la quiete di un quartiere residenziale, richiedendo un intervento urgente da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. L’intera zona è stata evacuata per garantire la sicurezza degli abitanti, mentre la polizia delimitava l’area e avviava le prime indagini.

Fortunatamente, nessuna vittima è stata registrata grazie alla rapida risposta dei soccorritori. Tuttavia, le autorità non escludono la possibilità di un atto doloso e stanno indagando per determinare l’origine delle fiamme e identificare eventuali responsabilità.

Il rogo ha colpito la residenza privata del primo ministro britannico Keir Starmer. Secondo Sky News, l’ingresso della casa ha subito danni significativi, ma il premier e la sua famiglia risultano illesi. La polizia di Londra ha dichiarato che, al momento, non sono stati effettuati arresti e le indagini sono in corso.

La notizia dell’incendio ha rapidamente catturato l’attenzione dei media britannici, suscitando grande interesse per la figura coinvolta e le possibili motivazioni dietro l’evento. Le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli, ma hanno intensificato la sorveglianza attorno alla residenza del primo ministro e nelle aree circostanti.

Downing Street ha diffuso un comunicato in cui il premier esprime gratitudine per l’operato dei servizi di emergenza e chiede rispetto per la privacy della sua famiglia in questo momento delicato. Rimane incerta la natura dell’accaduto e se sia collegato a una minaccia specifica o sia un episodio isolato.