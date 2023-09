In fin di vita, mondo dello sport in apprensione

Nathan Van Hooydonck, il 27enne ciclista belga della Jumbo-Visma noto per aver sostenuto Jonas Vingegaard nei suoi trionfi al Tour de France, è in gravi condizioni dopo un tragico incidente stradale avvenuto nei pressi di Anversa. Secondo le prime informazioni, Van Hooydonck avrebbe avuto un arresto cardiaco mentre era alla guida, causando un incidente che ha coinvolto altre cinque vetture.



L’incidente è accaduto alle 8:30 a Kalmthout, quando la macchina di Van Hooydonck, che stava portando sua moglie incinta in ospedale per controlli, si è fermata a un semaforo. Improvvisamente, si è accasciato sul volante, premendo l’acceleratore e attraversando l’incrocio, causando un impatto con altre auto. Tre persone, tra cui un bambino, sono state soccorse ma, per fortuna, non hanno riportato gravi ferite.



Un testimone dell’incidente ha raccontato: “Mi sono avvicinato immediatamente alla Range Rover nera. Vedendo una donna incinta, ho cercato di rassicurarla. Due assistenti sociali della polizia sono prontamente intervenuti per aiutare la donna. Poi sono tornato a controllare le condizioni dell’uomo. Ho avuto l’impressione che avesse avuto un attacco epilettico o qualcosa del genere. Abbiamo cercato di rianimarlo fino all’arrivo dei soccorsi.”



Questo incidente riaccende il dibattito sulla salute dei ciclisti e sui crescenti problemi cardiaci nel mondo del ciclismo. Dal 2022, c’è stata una preoccupante crescita del numero di ciclisti affetti da arresti cardiaci, come nel caso di Colbrelli al Catalunya, o costretti a ritirarsi, come Haussler, Vanmarcke e Polanc. Nonostante queste circostanze, la squadra Jumbo-Visma di Van Hooydonck sta vivendo un periodo di grande successo nella Vuelta e si avvicina a un record storico nelle grandi corse a tappe.