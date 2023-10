In un convento, la suora madre convoca tutte le suore e dice: “sono state trovate delle mutande da uomo nel convento,” e tutte le suore… Continua

In un convento, la suora madre convoca tutte le suore e dice: “sono state trovate delle mutande da uomo nel convento,” e tutte le suore: “ohhhh”. Una suora in fondo ride: “hiihihih” e ancora la suora madre: “ma non è tutto… è stata trovata anche una canottiera da uomo nel convento,” e tutte le suore: “ohhh” e la suora in fondo: “iihihiihi”.

Conclude la suora madre: “..ma… anche un preservativo” e tutte le suore: “ohhh” e la suora in fondo: “hihihihiiiiiihi” e la suora madre dice: “…ma il preservativo era bucato!” e tutte le suore: “hihihiiiiihi” e la suora in fondo: “ohhhhh!”.