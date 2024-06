In un fosso col motorino regalo di compleanno, Matilde muore così a 18 anni

Dramma della strada nella serata di sabato 25 maggio. Una ragazza di 18 anni, Matilde Agnesi, residente con la famiglia a Trenzano, ha tragicamente perso la vita in un incidente a bordo del suo scooter. La tragedia si è verificata lungo la strada provinciale 20, che collega Maclodio a Rudiano, centri della Bassa Bresciana.

La dinamica dell’accaduto è ancora in corso di ricostruzione, ma sembra che la ragazza – che viaggiava in direzione di Castrezzato – abbia fatto tutto da sola. Era a bordo del mezzo, che le era stato regalato per il compleanno, quando a un certo punto – erano da poco passate le 21 – ha sbandato, venendo sbalzata dalla sella e finendo in un fosso. Terribile l’impatto.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, chiamati da un automobilista che è transitato nella zona dell’incidente poco dopo. I soccorritori, al loro arrivo, si sono trovati di fronte a una situazione già compromessa. Troppo gravi le ferite riportate da Matilde nell’urto contro il terreno. Il medico rianimatore non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. L’elicottero, alzatosi in volo per un eventuale trasferimento in ospedale, è stato fatto rientrare.

Una tragedia che scuote la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. Matilde, una giovane vita spezzata troppo presto, rimarrà per sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta.