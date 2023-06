In un negozio di abbigliamento per bambini, un ragazzino prova un vestito e la madre domanda alla commessa: “Il tessuto è di buona qualità?”

La commessa le risponde: “Signora guardi è praticamente il migliore sul mercato, non si ritira nemmeno un pochettino!”

Il bambino è molto felice ed orgoglioso del nuovo vestito, quindi la madre decide di comprarlo paga e se ne vanno.

Dopo qualche minuto, mentre camminano per strada, si scatena un mega temporale, madre e figlio si inzuppano di pioggia e il vestito nuovo si restringe a vista d’occhio.

Le maniche si ritirano quasi fino ai gomiti e i pantaloni agli stinchi.

La madre, furibonda, ritorna al negozio tenendo suo figlio per mano, e quando entrano, la commessa esclama in tono estasiato: “Oh mamma mia, quanto è cresciuto sto bel bambino!”