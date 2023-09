In un parco cittadino, un uomo nota un altro piegato in due mentre mangia l’erba. Si avvicina e chiede: “Scusi, ma cosa sta facendo?”… Continua

In un parco cittadino, un uomo nota un altro piegato in due mentre mangia l’erba. Si avvicina e chiede: “Scusi, ma cosa sta facendo?”.

L’altro risponde: “Vede, sono molto povero e ho una fame terribile. Non avendo nulla, mangio l’erba per sopravvivere.”

Il primo signore si impietosisce e lo invita a casa sua. Ma l’uomo povero risponde: “Grazie per l’invito, ma mia moglie è nella stessa situazione.”

Senza esitare, il generoso signore dice: “Va bene lo stesso, porti anche sua moglie.”

Il povero uomo insiste: “Ho anche due figli e stanno soffrendo la fame…”

Il generoso signore, pieno di bontà, esclama: “Non preoccuparti, porti anche loro! Dietro casa mia c’è un campo intero con l’erba alta un metro!”