Scampia: un incendio ha improvvisamente avvolto la Vela Rossa. Le fiamme, divampate poco dopo le 23, hanno rapidamente raggiunto e devastato il decimo e l’undicesimo piano dell’imponente edificio, dove risiedono ancora numerose famiglie.



L’allarme è stato immediatamente dato e, in pochi minuti, i vigili del fuoco sono giunti sul posto. Nonostante la rapidità dell’intervento, le operazioni di spegnimento si sono rivelate più complesse e problematiche di quanto inizialmente previsto. Le cause dell’intensità delle fiamme sono ancora sconosciute.



Nel frattempo, mentre le fiamme continuavano a diffondersi, decine di residenti impauriti si sono precipitati in strada, allontanandosi dal pericolo. Fortunatamente, ad oggi non sono stati segnalati feriti né dispersi. Tuttavia, solo una volta che le fiamme saranno completamente domate, sarà possibile avere la certezza che nessun residente sia rimasto intrappolato o coinvolto nell’incendio.



Le autorità locali sono al lavoro per fornire un supporto immediato alle persone colpite e per indagare sulle cause dell’incidente. Per ora, la comunità può solo sperare che non ci siano ulteriori sviluppi tragici e attendere che la situazione torni alla normalità.