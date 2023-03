Incendio in casa, due morti

Tragedia a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, dove due persone sono morte in seguito a un incendio. Una terza persona presente in casa, una donna disabile, è stata salvata dai vigili del fuoco. L’appartamento monofamiliare occupa il piano terra e il primo piano di via della Sassaiola. Dal piano terra sono stati estratti i corpi di Francesca Faggi, 51 anni e del nipote, Luca Faggi, 25 anni. Dal primo piano, completamente invaso dal fumo, è stata salvata Cristina Facchini, 83 anni, disabile, ricoverata in gravi condizioni a Firenze.

I vigili del fuoco intervenuti a Sesto Fiorentino