Incendio in centro, un morto

Oggi pomeriggio un incendio all’ultimo piano di un palazzo nel centro di Taranto, in piazza Giovanni XXIII all’angolo con via D’Aquino. Una donna di 82 anni è morta.

A lanciare l’allarme dal piano di sotto è stata la figlia che aveva notato il fumo e le fiamme. Per l’anziana non c’era più nulla da fare.

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio. Sono subito arrivati i mezzi dei vigili del fuoco, intervenuti con le autoscale, dei carabinieri, della polizia e dei vigili urbani. Il palazzo da dove si sono propagate le fiamme e quello adiacente sono stati fatti sgomberare per le procedure di sicurezza, e tutti gli inquilini sono usciti in strada.